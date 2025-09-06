Julián Orrego sobre 100% Rolos: “Es un evento demasiado lindo que reúne regiones y culturas”

Julián Orrego, artista colombiano, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre el evento 100% rolos y su banda bogotana.

Orrego es recordado por ser el famoso personaje de ‘El Corresponsal’, también llamado ‘Ricardo Jorge’ en las campañas publicitarias de Davivienda para los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

¿Puede haber alguna sorpresa? ¿Vendrá el corresponsal para 2026?

“Eso es un tema que define que viene directamente la marca y en eso no tengo ninguna injerencia en esa decisión. Aunque si sé que la gente claramente quiere que Ricardo Jorge vuelva a hacer sus reportes divertidos, ya que Colombia volvió y que tenemos el mundial aquí cerca, pero no se sabe nada”

¿Qué participación tendrá en el evento 100% rolos?

“Yo soy la voz oficial de este evento que se nos viene aquí en Bogotá, el 9 de octubre en el Movistar Arena, con puros artistas rolos bogotanos, orgullo de la casa, de diferentes géneros, es un evento demasiado lindo que reúne regiones y culturas y todo a través de todo este cuento de los rolos, puertas abiertas para la gente de todas las regiones, pero los artistas van a ser 100% rolos, así como se llama el evento.”

¿Por qué nació la idea de 100% rolos?

“Es la unión de todos los diferentes géneros musicales, porque, hay salsa, hay reggaetón, hay música popular, hay rock and roll y hay sorpresas. Todavía no se han puesto en el cartel, pero van a haber muchísimas sorpresas más”.

“Este evento lo más lindo que tiene, aparte de reunir a toda la música bogotana, a toda la música rola, es que estamos apoyando a través de este evento a todos los perritos criollos de las diferentes fundaciones de Colombia. Es decir, por cada entrada que la gente eh compre para este evento, se va a donar 1 kg de comida para los perritos de diferentes fundaciones de diferentes partes del país, no solamente Bogotá.”

¿Qué ha cambiado en la escena de la música bogotana?

“Pienso que también que se confían, piensan que porque son de Bogotá, que porque es la capital, entonces quizás la gente siempre les va a prestar atención y no es así. Realmente el trabajo que hace una banda para salir es el mismo trabajo que se debe hacer en todas las regiones del país, en cualquier parte del mundo, es el mismo trabajo” comentó.

“Hay un boom nacional y en Bogotá hay un boom de eventos grandísimo de todos los géneros y es un movimiento que se está haciendo en equipo, en grupo y parte de eso, parte de ese ejemplo de que las bandas locales bogotanas estén mostrando su música es este tipo de colectivos como de 100% Rolos, que reúne diferentes géneros, que reúne diferentes artistas de todas las tallas” dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: