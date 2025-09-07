Autoridades en Cundinamarca refuerzan vigilancia en labor minera: último accidente dejó un muerto

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la muerte de un minero en el municipio de Lenguazaque.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Haider Iván Ladino Riaño, minero del municipio de #Lenguazaque, quien perdió la vida mientras adelantaba labores en un socavón”, informó Rey.

Sumado a esto, el funcionario relató que dos trabajadores quedaron atrapados: Clodoveo Pedraza Chávez, quien logró salir por sus propios medios y fue remitido al hospital, y Haider Iván que fue hallado sin vida dentro de la mina.

Ante la situación, el mismo mandatario departamental confirmó que las autoridades “seguirán insistiendo en que la labor minera se desarrolle bajo estrictos parámetros de seguridad industrial, con el fin de evitar estos lamentables accidentes”.

