“Conscientemente, nunca había sido actor”: Ubeimar Ríos sobre su papel en la película “El Poeta”

Ubeimar Ríos, profesor de literatura colombiano, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar de su actuación en la película 'El Poeta’, del director Simón Mesa Soto, la cual está seleccionada en el Festival de Cine de Cannes en Francia.

¿Cómo llegó a ser el protagonista de la película?

“Me gusta decir que fue causalidades de la vida, un sobrino de mi esposa, Clara Elena, tenía conocimiento de la convocatoria y parte del guion, me dijo, sobre todo que le dijo a Simón que tenía su poeta. Entonces, Simón le dijo, Si él quiere que presente el casting y es así como presenté el casting y bueno, pasó más de 1 año y posteriormente me llamaron a decirme que yo había quedado ahí.”

¿Desde hace cuanto está en el tema actoral?

“Uno es actor natural de toda la vida, pero conscientemente nunca había sido actor. Entonces, la cuestión de la actuación llegó 2 meses antes del rodaje, en el mes de noviembre del año pasado, y ahí empezamos a prepararnos, pero ese rol no lo había tenido anteriormente”.

¿Cómo fue ese proceso, cómo se prepara para este personaje?

“Básicamente, fue justamente con los entrenadores de actores que teníamos en todo este proceso de la película, entre ellos Catalina Arrollave y el mismo Simón Mesa, fue una preparación consciente desde antes de del rodaje y nos fuimos preparando, pero sobre todo también con la seguridad de que después de aprendernos el guion y empatizar con el personaje la cuestión fue fluyendo.”

¿Cómo se ha sentido un actor natural asistiendo a festivales?

“Es una cosa muy tesa. Es decir, hablar de eso, sentir pensar eso porque yo lo pondría que es como sentir y pensar, pasan muchas cosas por la mente y siento muchas cosas. Inicialmente, por ejemplo, en esos grandes festivales como Cannes, yo como que no dimensionaba la cosa. Como quien dice, sobre todo porque hay como un auto saboteo. ¿Usted qué está haciendo aquí, hermano? Sabiendo qué hay actores que han luchado toda la vida por esto y tal, entonces me sentía como un poquito, como increíblemente como mal, pero después me acordaba de todo el esfuerzo que hicimos, entonces, hay que aprovechar este cuarto de hora.”

