Dos mujeres muertas dejó el impacto de un rayo en Buenavista, Córdoba

Montería

Desde la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio de Buenavista, Córdoba, se confirmó el lamentable hecho registrado en la tarde del 5 de septiembre en el corregimiento Nueva Estación, donde el impacto de un rayo acabó con la vida de dos mujeres; madre e hija. Asimismo, un hombre y un menor de edad resultaron heridos.

Según lo indicado, las mujeres identificadas como Osiris Sierra y Elizabeth Martínez se encontraban recogiendo ropa cuando fueron alcanzadas por la descarga eléctrica.

Fuentes de la zona precisaron que una de las víctimas (Elizabeth Martínez), se encontraba embarazada.

Tras el lamentable suceso, en el municipio se declaró la alerta naranja por los pronósticos que apuntan a la continuidad de tormentas eléctricas. Buenavista, actualmente se encuentra en calamidad pública por fuertes lluvias.

Comunicado Alcaldía de Buenavista. Ampliar

Por otra parte, en el municipio de San Carlos se confirmó la muerte de un hombre que fue arrastrado por un arroyo en medio de las intensas precipitaciones que enfrentó esta zona cordobesa el pasado 6 de septiembre.

Córdoba se encuentra en máxima alerta por fuertes lluvias, las cuales se extenderían hasta el 30 de noviembre de 2025, según las autoridades ambientales.

De acuerdo con los reportes, 16 de los 30 municipios han declarado la calamidad pública por intensas lluvias.