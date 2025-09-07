EN VIVO 🔴 Millonarios vs. Santa Fe: Siga HOY el minuto a minuto del clásico por la liga colombiana

El estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’, de Bogotá, recibe a las hinchadas de Millonarios y Santa Fe, que se vuelven a ver las caras tras el partido en cuadrangulares que llevó al ‘león’ a la final.

Tanto los ‘embajadores’ como los ‘cardenales’ necesitan una victoria en el campeonato porque están afuera de los ocho primeros.

Siga el minuto a minuto del partido en vivo: