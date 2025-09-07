EN VIVO 🔴 Millonarios vs. Santa Fe: Siga HOY el minuto a minuto del clásico por la liga colombiana
Millonarios y Santa Fe se encuentran en un nuevo clásico capitalino desde El Campín de Bogotá. Sígalo EN VIVO.
El estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’, de Bogotá, recibe a las hinchadas de Millonarios y Santa Fe, que se vuelven a ver las caras tras el partido en cuadrangulares que llevó al ‘león’ a la final.
Tanto los ‘embajadores’ como los ‘cardenales’ necesitan una victoria en el campeonato porque están afuera de los ocho primeros.
Siga el minuto a minuto del partido en vivo:
Final primera parte, Millonarios 0, Independiente Santa Fe 0.
Remate fallado por Yílmar Velásquez (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Hugo Rodallega.
Remate fallado por Beckham Castro (Millonarios) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Nicolás Árevalo.
Remate fallado por Danovis Banguero (Millonarios) remate con la izquierda escorado desde la izquierda muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Álex Castro.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Ewil Murillo (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jorge Arias (Millonarios).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Santiago Giordana (Millonarios).
Fuera de juego, Millonarios. Beckham Castro intentó un pase en profundidad pero Santiago Giordana estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Beckham Castro (Millonarios) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Jorge Hurtado.
Fuera de juego, Independiente Santa Fe. Santiago Mosquera intentó un pase en profundidad pero Omar Fernández estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Millonarios. Corner cometido por Christian Mafla.
Remate fallado por Nicolás Árevalo (Millonarios) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Álex Castro con un centro al área.
Jhon Meléndez (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Álex Castro (Millonarios).
Yílmar Velásquez (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Stiven Vega (Millonarios).
Remate fallado por Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Santiago Mosquera.
Corner,Millonarios. Corner cometido por Christian Mafla.
Remate fallado por Yílmar Velásquez (Independiente Santa Fe) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Omar Fernández tras botar una falta.
Álex Castro (Millonarios) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Álex Castro (Millonarios).
Daniel Torres (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Samuel Martín (Millonarios) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Sergio Mosquera.
Remate rechazado de Sergio Mosquera (Millonarios) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
Jorge Hurtado (Millonarios) ha recibido una falta en campo contrario.
Ewil Murillo (Independiente Santa Fe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Ewil Murillo (Independiente Santa Fe).
Fuera de juego, Millonarios. Danovis Banguero intentó un pase en profundidad pero Santiago Giordana estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Ewil Murillo (Independiente Santa Fe) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Daniel Torres con un centro al área.
Remate rechazado de Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Christian Mafla con un centro al área.
Jorge Hurtado (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yílmar Velásquez (Independiente Santa Fe).
Remate fallado por Emmanuel Olivera (Independiente Santa Fe) remate de cabeza desde muy cerca muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Omar Fernández con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Sergio Mosquera.
Mano de Santiago Giordana (Millonarios).
Falta de Nicolás Árevalo (Millonarios).
Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en campo contrario.
Nicolás Árevalo (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Ewil Murillo (Independiente Santa Fe).
Remate fallado por Jorge Arias (Millonarios) remate de cabeza desde muy cerca que sale rozando el larguero. Asistencia de Sergio Mosquera con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Millonarios. Corner cometido por Christian Mafla.
Falta de Danovis Banguero (Millonarios).
Yílmar Velásquez (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Beckham Castro (Millonarios) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Samuel Martín.
Corner,Millonarios. Corner cometido por Emmanuel Olivera.
Remate rechazado de Stiven Vega (Millonarios) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Beckham Castro.
Falta de Stiven Vega (Millonarios).
Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en campo contrario.
Samuel Martín (Millonarios) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Daniel Torres (Independiente Santa Fe).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento