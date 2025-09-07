Lotería de Boyacá: resultados del 6 de septiembre de 2025

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca.

Resultados Lotería de Boyacá hoy 6 de septiembre de 2025

Este sábado 6 de septiembre de 2025 se jugó la Lotería de Boyacá por un premio mayor de 15.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es: XXXX de la serie XXX.

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de Boyacá aquí:

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?

Premio mayor: $15′000.000.000

$15′000.000.000 Premio Fortuna: $1.000,000,000

$1.000,000,000 Premio Alegría : $400,000,000

: $400,000,000 Premio Ilusión: $300,000,000

$300,000,000 Premios Esperanza : $100,000,000

: $100,000,000 Premios Berraquera : $50,000,000

: $50,000,000 Premios Optimismo: $20,000,000

$20,000,000 Premios Valentía: $10,000,000

¿Cuánto tiempo tiene para reclamar el premio de la Lotería de Boyacá?

De acuerdo con la Corte Constitucional de Colombia, el ganador tiene únicamente un año de plazo para reclamar el premio.

Además, es de destacar que, de acuerdo con el artículo 317 del Estatuto Tributario, se fija un 20%, por la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares.

¿Un premio de la Lotería de Boyacá puede vencerse?

Es decir que, una vez el ganador quiera cobrar su dinero, se le será descontado el 20% del valor neto del premio.

Siendo así, y teniendo en cuenta que el premio ‘gordo’ de la Lotería de Boyacá es de $15′000.000.000, lo que finalmente recibirá el ganador serán 12′000.000.000 pesos.

¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?

Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá.

Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’.

Allí tiene dos botones para realizar su apuesta : Loti y LottiRed .

Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá.

Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar.

Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.

¿Cuánto cuesta el billete para la Lotería de Boyacá? Puntos de venta

Puntos de venta Vía Baloto.

Puntos Gana.

Máquinas Sipaga.

Puntos de venta Paga Todo Bogotá.

Puntos de venta JER Boyacá y Amazonas.

Puntos de Venta Codesa en Cali.

Puntos de Venta la 14.

Tenga en cuenta que el billete cuesta $20.000, pero este está compuesto por cuatro fracciones cada una, es decir que el valor es de $5.000.

De acuerdo con la página de la Lotería de Boyacá, existen algunos beneficios y/o ventajas a la hora de apostar en línea: