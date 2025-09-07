No tengo lealtad personal hacia nadie, yo me enmarqué en un proyecto social: Luis Carlos Reyes
Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, habló en W Fin de Semana sobre los chats que involucran a Armando Benedetti, Alfredo Saade, Efraín Cepeda y Vladimir Fernández en el escándalo de un presunto tráfico de influencias al interior de la entidad.
