Al menos 6 muertos en las protestas de Generación Z en Nepal por el veto de redes sociales

Al menos seis personas murieron este lunes 8 de septiembre en Katmandú durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante las protestas encabezadas por miles de jóvenes de la Generación Z contra la corrupción y veto de redes sociales en Nepal.

Una de las víctimas falleció en el Hospital Civil de Baneshwar durante la mañana, mientras que otras cinco murieron posteriormente en el mismo centro y en el National Trauma Centre, donde eran atendidas por heridas de bala en la cabeza y el pecho, señalaron responsables hospitalarios al diario ‘The Katmandú Post’.

Además, decenas de heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la capital, incluidos varios en estado crítico.

Los enfrentamientos estallaron en la zona de New Baneshwar cuando los manifestantes derribaron las barricadas policiales que les impedían marchar hacia el edificio del Parlamento. Algunos de ellos lograron incluso acceder a las instalaciones parlamentarias, lo que desencadenó la respuesta de la policía, que recurrió a cañones de agua, gases lacrimógenos e incluso fuego real para dispersar a la multitud.

La Oficina de Administración del Distrito de Katmandú anunció un toque de queda en varias zonas de la capital desde las 12:30 hasta las 22:00 hora local (06:45-16:15 GMT), después de que las protestas se intensificaran.

Miles de activistas de la Generación Z salieron a la calle para protestar por la prohibición gubernamental de 26 plataformas de redes sociales no registradas, entre ellas Facebook, Instagram y X. Los manifestantes, que portaban pancartas condenando la corrupción, consideran el bloqueo “un ataque directo a la libertad de expresión”.

Las protestas han sido bautizadas como protestas de la ‘Generación Z’ porque están protagonizadas por miles de jóvenes nepalíes de entre 15 y 28 años, que han utilizado las redes sociales como principal canal de organización y crítica al Gobierno.

Durante días, los jóvenes habían protestado en línea bajo las etiquetas “#NepoKid” y “#NepoBabies” para denunciar una cultura de nepotismo y amiguismo en la que, según ellos, las oportunidades laborales y políticas se heredan en lugar de ganarse por mérito.

No es la primera vez que Nepal choca con las grandes tecnológicas. En noviembre de 2023, el país prohibió TikTok por su “impacto negativo en la sociedad”, aunque levantó el veto nueve meses después, una vez que la compañía china completó su registro oficial, sentando un precedente para la regulación actual

