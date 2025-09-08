Caso de intolerancia involucra a un exgobernador de Córdoba en una farmacia de Lorica

Montería

Un hecho de intolerancia que involucra al exgobernador de Córdoba, Jorge Manzur Jattin ha generado polémica en este departamento, donde ha circulado un video en el que se observaría al exmandatario lanzando fuertes expresiones y hasta un objeto contra una joven en una farmacia del municipio de Lorica.

Según el video, el desafortunado caso se habría registrado el pasado 5 de septiembre. Al parecer, la situación se originó por el valor de un medicamento.

En el video, Manzur Jattin lanzó expresiones como “cómete un cerro de mon… quieres que te cachetee…”.

Le puede interesar en La W: Dos mujeres muertas dejó el impacto de un rayo en Buenavista, Córdoba

Tras la circulación del hecho en redes sociales, el exgobernador vuelve al sitio y advierte que la joven “no sabe con quién se metió, la voy a denunciar (…) va tener que ir a la Fiscalía a responder”.

Por su parte, la mujer expresó a través de Instagram que “el señor Jorge Elías Manzur Jattin tuvo un inconveniente con su tarjeta y al momento de querer ayudarlo, se presentó de manera déspota, agresiva, ofensiva, irrespetuosa e intolerante frente a mi persona y los compañeros”.

Asimismo, sostuvo que denunciaría el caso por las “agresiones recibidas”. En ese sentido, este medio ha tratado de contactar a la mujer, pero no ha sido posible.

Mientras, el señor Manzur Jattin a través de Facebook manifestó que “la señora de la droguería cobra por unas pastillas $165.000 por $11.000, nadie le encargó las comerciales, entrega las genéricas; de ahí mi reclamo…”

Reacciones del alcalde de Lorica:

El alcalde de Lorica, Carlos ‘Coto’ Manzur, hijo del exgobernador Manzur Jattin, reaccionó mediante un comunicado, manifestando lo siguiente:

Comunicado emitido por la Alcaldía de Lorica, Córdoba. Ampliar