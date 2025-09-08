Actualidad

Derrumbe de mina en Tolima deja una persona muerta

Según los reporte de la Decensa Civil, seis personas fueron trasladadas a un hospital, entre ellas cuatro mujeres y dos hombres.

Este lunes, 8 de septiembre, se presentó el derrumbe en una mina de oro artesanal en zona rural del municipio de Ataco en el sur del Tolima.

Según los reporte de la Decensa Civil, seis personas fueron trasladadas a un hospital, entre ellas cuatro mujeres y dos  hombres. Una de las mujeres perdió la vida.

Del operativo de búsqueda y rescate participan dos ambulancias del municipio, bomberos, defensa civil, policía nacional, gestión riesgo municipal y comunidad. 

