Este año llegarán 800 policías permanentes para reforzar la seguridad en Bogotá

Al término de un consejo extraordinario de seguridad con la presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán anunció que la Policía Nacional se comprometió a que, desde noviembre, lleguen a Bogotá 800 nuevos uniformados permanentes.

Así mismo, Galán confirmó en mayo del año 2026, cerca de 700 policías adicionales llegarán a fortalecer el pie de fuerza en la ciudad.

“Es muy positivo porque nos permite ir fortaleciendo un pie de fuerza que ha estado mermado los últimos años y que al verse además mermado ha tenido dificultades en sus capacidades para poder enfrentar los retos que tiene una ciudad como Bogotá, que es una ciudad de 8 millones de habitantes”, dijo Galán.

De igual forma, el mandatario de la ciudad se refirió a los avances en materia de homicidios en Bogotá.

“Este año comenzamos con un panorama complicado: en un momento, los homicidios aumentaron en un 20 % frente al año pasado. Sin embargo, hoy esa cifra se ha reducido a un incremento del 3 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto demuestra que estamos logrando contener la tendencia, gracias al trabajo conjunto de la Policía Metropolitana, la Fiscalía General de la Nación, la Seccional de Bogotá y la Secretaría de Seguridad”, concluyó.