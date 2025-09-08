Esto cuesta una cerveza en el Oktoberfest de Alemania ¿Lo pagaría?

Colombia es un país que a nivel mundial ha destacado por tener eventos de ocio, como ferias y carnavales, muy destacados en América Latina y que, por ende, impulsan en turismo de la nación.

En ese sentido, por ejemplo, las ciudades capitales suelen tener festivales que forman parte de la cultura y tradición como en Bogotá, Cali, Medellín o Barranquilla en donde están, respectivamente, el Festival de Teatro o los diferentes conciertos como Rock Al Parque; la Feria de Cali; la Feria de las Flores y el Carnaval de Barranquilla.

No obstante, este tipo de festejos tradicionales no son solo de Latinoamérica, las ferias y fiestas se ven a nivel mundial. Este es el caso del Oktoberfest en Alemania, una de las fiestas más reconocidas a nivel mundial.

Origen del Oktoberfest

De acuerdo con el portal oficial de la ciudad de Múnich, el origen de esta festividad se remonta a 1810, cuando el príncipe Luis contrajo matrimonio con la princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen el 12 de octubre. En conmemoración a esto, los ciudadanos fueron invitados a participar en los festejos.

Finalizando dicha fiesta, se llevó a cabo una carrera de caballos, la cual se repitió al año siguiente y así fue como se dio origen al Oktoberfest.

Con el pasar de los años, se fueron añadiendo elementos icónicos de la fiesta que conocemos hoy en día:

En 1818 fue instalado el primer carrusel y dos columpios.

Para 1896 los puestos de cerveza se sustituyeron por las primeras carpas y cervecerías.

En 1950 se inauguró por primera vez el Oktoberfest con la apertura del barril por parte del alcalde en la carpa “Schottenhamel”.

En 2010 se celebró por primera vez el Oktoberfest histórico (“Oide Wiesn”).

Fechas y eventos del Oktoberfest 2025

Sábado 20 de septiembre, a partir de las 10:45 de la mañana: Entrada de los anfitriones del Oktoberfest

Sábado 20 de septiembre, a partir de las 12:00 del mediodía: el alcalde de Múnich abre el primer barril

Domingo 21 de septiembre, a partir de las 10:45 de la mañana: Desfile de trajes tradicionales

Domingo 28 de septiembre, a partir de las 11:00 de la mañana: Concierto frente a la Bavaria

Domingo 5 de octubre, a partir de las 12:00 del mediodía: Disparo de petardos frente a la Bavaria

Precios de la cerveza:

La cerveza es esencial en este festival, es por eso que los participantes prestan atención a los precios de la famosa bebida alemana. No obstante, el costo depende de la localidad o lugar en que se compre.

Precios en las carpas grandes

Armbrustschützen-Festzelt: 15,50 euros

Augustiner-Festhalle: 14,50 euros

Bräurosl: 15,40 euros

Fischer-Vroni: 15,40 euros

Hacker-Festzelt: 15,40 euros

Hofbräuhaus-Festzelt: 15,40 euros

Käfer Wiesn-Schänke: 15,40 euros

Löwenbräu-Festzelt: 15,40 euros

Marstall: 15,40 euros

Ochsenbraterei: 15,35 euros

Paulaner-Festzelt: 15,40 euros

Schottenhamel-Festhalle: 15,40 euros

Schützen-Festzelt: 15,40 euros

Kufflers Weinzelt (Weißbier): 17,80 euros

Precios en Oide Weisn:

Festzelt Tradition: 15,30 euros

Boandlkramerei: 14,80 euros

Carpa museo: 14,60 euros

Carpa de cantante folclórico: 14,90 euros

Precios en carpas pequeñas y medianas