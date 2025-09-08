Macron nombrará un primer ministro “en los próximos días”, según Presidencia francesa

El presidente francés, Emmanuel Macron, nombrará “en los próximos días” un nuevo primer ministro para suplir a François Bayrou, quien cayó este lunes 8 de septiembre en una moción de confianza en la Asamblea Nacional, descartando, de momento, la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas, como pedía la oposición ultraderechista.

En un comunicado, la presidencia francesa informó además de que “aceptará” la dimisión que Bayrou presentará este martes, 9 de septiembre.

De este modo, Macron designará a su cuarto jefe de Gobierno en menos de dos años, después de nombrar a Gabriel Attal en enero de 2024, a Michel Barnier en septiembre de ese mismo año y a François Bayrou, tres meses más tarde, en diciembre de 2024. Será además el quinto desde que comenzó su segundo mandato en mayo de 2022.

Por prerrogativas constitucionales, el presidente puede nombrar al primer ministro que desee, siempre y cuando obtenga el beneplácito de la Asamblea Nacional, algo que se prevé complicado debido a la fragmentación política del hemiciclo y la política de vetos cruzados entre los partidos.

Los nombres que suenan para el palacio de Matignon, la sede de Gobierno francés, van desde el centro-derecha (el ministro de Justicia Gérald Darmanin, el de Defensa Sébastien Lecornu), pasando por perfiles con pasado en la socialdemocracia (el titular de Economía Éric Lombard) y hasta independientes como Jean-Louis Borloo o el propio líder de los socialistas, Olivier Faure.

