Ofrecen recompensa por información del responsable de la muerte de Paula Andrea Quintana en Bogotá

Se conocieron detalles del caso de Paula Andrea Quintana, una mujer de 30 años que fue asfixiada por su expareja en medio de la celebración de su cumpleaños.

El hombre, que sería la expareja de Quintana, amenazó a la familia de la mujer y, además, incendió la vivienda en la que se encontraban festejando en la localidad de Bosa.

Ante la situación, el comandante de la Policía Metropolitana, general Giovanni Cristancho, lamentó la situación.

“La Policía lamentó los hechos presentados en la localidad de Bogotá en la madrugada de hoy, en el cual se presenta el feminicidio de la señora Paula Andrea Quintana, de 30 años de edad, la cual se encontraba en su residencia y fue agredida por su excompañero sentimental, que le causó una asfixia mecánica que produjo su muerte”, dijo el general.

Y agregó que “la Policía Nacional rechaza cualquier hecho que afecte la integridad y la vida de las mujeres, y ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos por la información que permita esclarecer los hechos y la captura del responsable”.

Por su parte, la Secretaría de la Mujer aseguró que la familia de la víctima cuenta con protección especial.

“Las víctimas indirectas ya cuentan con acompañamiento jurídico y psicosocial de la Secretaría de la Mujer, así como con representación judicial en el proceso penal. Pedimos a las autoridades avanzar en la captura y judicialización del responsable”, expresaron.