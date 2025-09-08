Reportan al menos 10 muertos en nuevos bombardeos israelíes en ciudad de Gaza

Al menos una decena de gazatíes han muerto este lunes (8 de septiembre) en nuevos bombardeos israelíes que han golpeado diferentes partes de la ciudad de Gaza, principal foco de la ofensiva del Ejército, informó la agencia de noticias palestina, Wafa.

Al hospital de Al Shifa de la ciudad de Gaza, citado por Wafa, al menos han llegado dos fallecidos y varios heridos después de que un caza israelí atacara un apartamento cerca de la mezquita Al Kanz en el barrio Al Rimal, al oeste de la capital gazatí.

Otro ataque dirigido contra una tienda de campaña mató a cuatro personas, entre ellas un niño, cerca de la playa de ciudad de Gaza.

El Ejército, según recoge Wafa, también bombardeó el cruce de Tamous en el barrio de Al Nars, oeste de la urbe, matando a otras tres personas.

Asimismo, fuerzas israelíes detonaron robots con trampas explosivas para destruir viviendas civiles en las cercanías en el barrio de Sheikh Radwan, atacado también por la artillería y por drones, de acuerdo con la agencia palestina.

En los últimos días, Israel ha intensificado su ofensiva contra la capital gazatí, que lleva semanas bajo un intenso fuego. El Ejecutivo de Benjamín Netanyahu aprobó este verano un plan de ocupación de la urbe, donde hasta hace unas semanas, cerca de un millón de personas se concentraban en ella.

A todas ellas, pretende expulsarlas a una supuesta nueva “zona humanitaria” creada ahora en Jan Yunis (el sur), tal y como anunció este fin de semana el Ejército.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo ayer, domingo, que más de 100.000 gazatíes han abandonado ya la localidad, sin aportar pruebas, y dijo que el Ejército está acabando con “líderes terroristas críticos” en la ciudad de Gaza, que definió como el “último bastión importante” de Hamás.

