Al menos 83 gazatíes murieron por los ataques israelíes este 9 de septiembre, 14 buscando alimento

Al menos 83 gazatíes murieron el lunes 9 de septiembre como consecuencia de los ataques israelíes en la Franja de Gaza, de los cuales 14 perdieron la vida mientras buscaban ayuda humanitaria, informó este martes el Ministerio de Sanidad en su rcuento balance diario que recoge cifras del día anterior.

El Ministerio de Sanidad gazatí añadió que numerosas víctimas permanecen “bajo los escombros y en las calles”, ya que no se dispone de equipos para ejecutar rescates tras los intensos bombardeos israelíes.

Con las últimas muertes registradas por las autoridades sanitarias del enclave, el número de fallecidos en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra en octubre de 2023 asciende a 64.605, mientras que los heridos alcanzan los 163.319.

En paralelo, la escasez de alimentos y la limitada entrada de ayuda humanitaria han agravado la situación de hambruna, que ya ha causado un total de 399 víctimas.

Ante este panorama, el Ministerio de Sanidad gazatí lanzó este martes una “llamada urgente” a la comunidad internacional para garantizar la “protección inmediata” de los hospitales y de los equipos médicos en la capital, tras la evacuación completa de la ciudad de Gaza ordenada por Israel.

