Anuncian nuevos acuerdos de pago entre la intervenida Nueva EPS y tres hospitales de Córdoba

Montería

Tras un encuentro adelantado este 8 de septiembre, en el que participaron la Gobernación de Córdoba, gerentes de las ESE departamentales y Liseth Camargo, gerente zonal de Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno Nacional, se habrían logrado acuerdos que permitirían mantener activos los servicios para los afiliados de la mencionada EPS en los municipios de Montería, Cereté y Sahagún.

“Se llegaron a compromisos como realizar la postulación de pago para los hospitales departamentales para que a más tardar el martes 15 de septiembre, se hagan los giros”, informó la Gobernación de Córdoba.

Contexto en La W: Tres hospitales públicos de Córdoba suspendieron servicios a afiliados de la intervenida Nueva EPS

En ese sentido, el secretario de Salud de Córdoba, Javier Olea, precisó que “si no se postula a los hospitales el viernes 12 de septiembre, los hospitales suspenderán los servicios que hasta el momento se están prestando con normalidad”.

“El segundo compromiso es que Nueva EPS gestionará una reunión entre la nueva interventora de la entidad y los gerentes de las ESE de la red hospitalaria departamento. De esta manera, el gobierno departamental espera que pueda avanzar en los pagos que de manera reiterada se han solicitado desde la red de prestadores públicos, a fin de no afectar a los usuarios con la suspensión de servicios”, agregó la administración departamental.

Según los hospitales San Jerónimo de Montería, San Diego de Cereté y San Juan de Sahagún, la deuda de Nueva EPS superaría los $31.000 millones de pesos.

Los acuerdos de pago se conocieron luego de que los tres hospitales anunciaran la suspensión de los servicios a los afiliados de la Nueva EPS.