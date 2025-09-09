¿Cuándo se jugará la final de la Liga Femenina BetPlay 2025? Tome nota y agéndese

AME1071. BOGOTÁ (COLOMBIA), 16/08/2024.- Micheel Baldallo (d) de Santa Fe disputa el balón con Natalia Hernández de Cali este viernes, en la final de la Liga Profesional Femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali en el estadio El Campín en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

Tras el final de los cuadrangulares y el posterior desarrollo de las semifinales, en donde Independiente Santa Fe venció a Orsomarso por 1-0 y Deportivo Cali superó a Atletico Nacional por 3-2, ya se conocen las fechas en las que ambos equipos se verán las caras por el trofeo más importante del futbol femenino en Colombia.

¿Cómo llega Independiente Santa Fe a la final?

Tras finalizar segundo en el todos contra todos con 35 puntos en total, el cuadro ‘cardenal’ logró clasificar a las semifinales tras finalizar en segunda posición del Grupo B en los cuadrangulares con siete puntos.

En la primera fecha, cayeron ante Atlético Nacional por 0-2 para luego ceder en condición de local ante América de Cali por 0-1.

Tras los anteriores resultados, las ‘leonas’, empezaron la remontada, primero con una victoria 1-0 ante Millonarios como local para luego empatar 0-0 con el América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero.

El conjunto de la capital cerraría su andadura tras una derrota 1-2 ante Millonarios y un triunfo en la última fecha ante Atlético Nacional por 3-1 en el Estadio Nemesio Camacho El Campin, que les otorgaría la clasificación.

¿Cómo llega el Deportivo Cali a la final?

El Deportivo Cali fue el líder del todos contra todos, con 38 puntos, solo dos derrotas, 35 goles a favor y apenas 7 en contra.

Ya en la fase de cuadrangulares, el cuadro ‘azucarero’ finalizó en segundo lugar con nueve puntos, por detrás de Orsomarso, que sumó 12 unidades en los seis encuentros disputados.

En las dos primeras fechas no pudieron romper el empate, igualando 1-1 con Orsomarso y 0-0 con Internacional de Palmira.

No sumaría puntos hasta la tercera fecha al ganar 3-0 a Independiente Medellín y luego volvería al empate tras igualar en Cali 1-1 con el ‘Poderoso de la Montaña’.

Finalmente, ganarían 0-2 como visitantes al Internacional de Palmira, asegurando su clasificación para posteriormente ceder en la última jornada ante Orsomarso por 0-1.

¿Cuándo se jugará la ida y la vuelta de la final de la Liga Femenina BetPlay entre Deportivo Cali y Santa Fe?

La Dimayor por medio de sus redes sociales y página web informó las fechas oficiales de los partidos de ida y de vuelta de la gran final de la Liga Femenina BetPlay 2025.

Cabe resaltar que la llave la abre Santa Fe, en el estadio Nemesio Camacho, El Campin, de Bogotá, y la cierra el Deportivo Cali, en el Estadio Deportivo Cali, en la capital vallecaucana.

La ida de la final se jugará el próximo domingo 14 de septiembre a las 5:00 de la tarde .

a las . La vuelta de la gran final tendrá lugar el próximo domingo, 21 de septiembre, a las 5:00 de la tarde.

Ambas finales podrán seguirse en vivo a través de Win Sports y Señal Colombia.

