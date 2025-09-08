Hora del partido Colombia - Venezuela y dónde ver EN VIVO las Eliminatorias al Mundial 2026

La Selección Colombia, ya con su cupo asegurado al Mundial 2026, enfrentará este martes, 9 de septiembre, a Venezuela en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo.

A propósito, el entrenador de la Tricolor, Néstor Lorenzo, no descartó hacer cambios en la titular para el juego ante la ‘Vinotinto’. Es por esto que se esperan varios cambios en el once inicial de Colombia. Entre ellos podrían estar Jhon Córdoba, Luis Díaz y James Rodríguez.

En caso de ganar, Colombia sumaría 28 puntos, pudiendo subir una o varias posiciones en la tabla de clasificación, aunque dependerá de los resultados de los otros partidos.

Cabe resaltar que Venezuela jugará con ‘el cuchillo entre los dientes’, pues define su clasificación, la primera en toda su historia, al Mundial.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Colombia y Venezuela?

El compromiso será transmitido en Colombia por el Canal Caracol y RCN Televisión, dueños de los derechos de transmisión.

No obstante, usted puede seguir la transmisión del partido a través de la señal de W Radio.

¿A qué hora juega Colombia ante Venezuela por Eliminatorias?

Este partido entre Colombia y Venezuela se disputará a las 6:30 de la tarde, hora colombiana.

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026?

La ‘Vinotinto’ es la máxima favorita para quedarse con el repechaje y tiene tres escenarios posibles, en los que incluso perdiendo lograría obtener el cupo.