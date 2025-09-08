Historial Colombia y Venezuela en Eliminatorias: así le ha ido a la ‘Tricolor’ contra la ‘Vinotinto’

Este martes, 9 de septiembre, la Selección Colombia se verá las caras contra la Selección de Venezuela en partido de la última fecha (18) de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Lea más: “Vamos a prepararnos para lograr ese objetivo”: Ramón Jesurún, presidente de FCF, sobre Mundial 2026

Los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo llegan a este juego ya clasificados al próximo certamen mundialista. Mientras que la realidad para los comandados por Fernando Batista es diferente.

¿Cómo llega Venezuela al partido contra la Selección Colombia?

Venezuela llega a jugar contra Colombia habiendo perdido en sus dos última fechas de Eliminatorias: en la 16 contra Uruguay por 2-0, y en la 17 contra la Argentina de Messi por 3-0.

Sin embargo, esta jornada de la ‘Vinotinto’ será crucial de cara al Mundial 2026, pues tiene la posibilidad de ganando o empatando, asegurar el repechaje.

Si pierde, debe esperar que la Selección de Bolivia pierda o empate contra el combinado nacional de Brasil.

¿Cómo llega la Selección Colombia al partido contra Venezuela?

Colombia llega a enfrentar el partido contra su rival de frontera con un empate y una victoria en su espalda.

En la fecha 16 empató 1-1 contra la Selección Argentina, y en la 18 goleó a la Selección de Bolivia 3-0.

Teniendo en cuenta lo anterior, en W Radio le contamos el historial que hay entre Colombia y Venezuela en partidos válidos por clasificatorias sudamericanas.

¿Cuál es el historial de partidos entre Colombia y Venezuela por Eliminatorias?

Pues bien, si hablamos de Eliminatorias Sudamericanas , la Selección Colombia se ha enfrentado 19 veces contra el combinado venezolano.

De esos 19 choques, Colombia se lleva el mano a mano entre ambas escuadras . La ‘Tricolor’ ganó 10 veces, empataron 6 juegos y tan solo perdió 3 veces.

La última vez que se vieron las caras, los ‘cafeteros’ se quedaron con los tres puntos luego de vencer a la ‘Vinotinto’ 1-0, con gol de Rafael Santos Borré, el viernes, 8 de septiembre de 2023 (hace dos años), en el estadio Monumental de Barranquilla.

¿En dónde ver EN VIVO el partido entre Venezuela y Colombia?

El encuentro entre colombianos y venezolanos se podrá ver en televisión por el Gol Caracol y RCN TV.

Lea también: La Selección Colombia clasificó a su séptimo Mundial: conozca cómo le fue en cada Copa del Mundo

Sin embargo, en la señal de W Radio en página web y nuestro canal de YouTube también podrá escuchar y ver el análisis implacable de Hernán Peláez y la imperdible narración de Martín De Francisco

Así se jugará la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Ecuador vs. Argentina - 9 de septiembre de 2025, a las 6:00 de la tarde

Chile vs. Uruguay - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Bolivia vs. Brasil - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Venezuela vs. Colombia - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Perú vs. Paraguay - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde.

Escuche W Radio en vivo:

Play/Pause WRadio FM Compartir Directo Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles



