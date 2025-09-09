Entregado el Parque Lineal Ambiental Río Manzanares, en Santa Marta

Santa Marta

La ciudad ya cuenta con el Parque Lineal Ambiental Río Manzanares, un espacio público de 6.385,88 m², con el que se busca crear conciencia entre la población para la recuperación del río Manzanares.

“El Parque Lineal Ambiental Río Manzanares es más que una obra física: es un símbolo de reconciliación con el territorio, dijo el el director de CORPAMAG, Alfredo Martínez.

Entre sus instalaciones se destacan un gimnasio biosaludable, zonas de juegos infantiles, comedores, bancas y juegos de mesa, una cancha múltiple con gradería techada, senderos peatonales, cicloruta, un puente peatonal que conecta ambos márgenes del río, una zona especial para mascotas, vallas educativas e informativas, puntos de disposición de residuos y la siembra de mil plantas de uvita de playa y veinticinco árboles de macurutú como parte del proceso de restauración ecológica.

La entrega del Parque Lineal Ambiental Río Manzanares constituye un paso en la recuperación integral del río y exige el compromiso conjunto de las autoridades y la ciudadanía para garantizar su uso responsable como escenario de recreación y educación ambiental al servicio de Santa Marta.