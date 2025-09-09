Equipo jurídico de Beéle anunció acciones legales por filtración de video íntimo con Isabella Ladera

El pasado lunes, 8 de septiembre, se hizo público un video íntimo del cantante Brandon de Jesús Mosquera, conocido como ‘Beéle’, y su expareja, la influenciadora Isabella Ladera , causando revuelo en redes sociales y una ola de exposición pública.

Esto llevó a que los representantes legales del artista, Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC, rechazaran los hechos y anunciaran acciones legales que puedan llevar a los responsables de la filtración del material.

“Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”, expusieron.

Lea también: Beéle fue reconocido como víctima de violencia intrafamiliar por la justicia colombiana

Asimismo, dijeron que las acciones legales se llevarán a cabo en coordinación entre Colombia y Estados Unidos contra quienes obtengan, difundan, alojen, indexen o moneticen la grabación, además de reportar el incidente ante las autoridades policiales.

“La reproducción de este material constituye una forma de violencia digital y prolonga la afectación a los derechos de las personas involucradas (…) Beéle también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad. Rechazamos toda forma de violencia y continuaremos utilizando vías legales para la defensa integral de sus derechos”, concluyen.

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre los hechos?

Es importante destacar que Isabella Ladera también se pronunció sobre el tema en sus redes sociales, asegurando que no filtró el video y que su difusión representa una traición.

“Este video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme (…) Hoy, esa persona decide exponerme de la forma más baja, causando dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”, dijo, agregando que también está tomando acciones legales.