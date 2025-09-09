España prohibió la entrada a los ministros israelíes de Seguridad Nacional y Hacienda

El Gobierno español ha prohibido la entrada en España de los ministros israelíes de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y de Hacienda, Bezabel Smotrich, después de que el lunes Israel vetara el acceso a su país de dos ministras españolas.

Esta medida está incluida en el paquete de nueve iniciativas que el lunes anunció el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, contra Israel ante el “genocidio” en Gaza, y prohíbe acceder a nuestro país a todas aquellas personas que participen de forma directa en el “genocidio”, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

Lea también: España endureció su respuesta a Israel por Gaza tras casi dos años de tensión diplomática

Los dos ministros israelíes no podrán entrar en territorio español y serán incluidos en el sistema de información Schengen, según ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Le puede interesar: España endureció su respuesta a Israel por Gaza tras casi dos años de tensión diplomática

Tras el anuncio de las medidas adoptadas por el Gobierno español, Israel prohibió el lunes la entrada en el país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ambas de partidos de la izquierda.

Escuche W Radio en vivo aquí: