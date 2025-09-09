El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este ataque a líderes de Hamás en Qatar arruinará negociaciones: teniente (r) de Israel

Moty Cristal, teniente coronel retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), con amplia experiencia operativa en negociación de crisis, dialogó con La W acerca del ataque del ejército israelí contra líderes de Hamás en Doha, Qatar.

Aseguró que el ataque contra esos líderes de Hamás “arruinarán las negociaciones en los próximos días”.

¿Reunión de líderes de Hamás en Doha fue una táctica militar?

El coronel manifestó que no cree que esa reunión con los líderes de Hamás en Qatar haya sido parte de una estrategia militar para acabar con su cúpula.

“Parte del rumor dice que eso se hizo para tener en el mismo lugar a todos y que Israel pudiera atacar, pero no cree que eso sea cierto, sino que fue una propuesta real”, afirmó.

¿Cómo reaccionarán los países árabes al ataque de Israel en Doha?

De otro lado, mencionó que “existe un patrón en Medio Oriente” en que todos los países árabes denunciarán y rechazarán públicamente este nuevo ataque de Israel, pero “tras bambalinas estarán de acuerdo”.

Escuche la entrevista completa a continuación: