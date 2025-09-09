Familiares de joven tunjana que desapareció en el Meta, no pierden la esperanza de hallarla con vida

Tunja

La familia de la joven tunjana, Yudi Alexandra Castellanos Solano desaparecida en Caño Canoa en el Meta desde el pasado domingo, no pierden la esperanza de encontrarla con vida, por tal razón solicitan el apoyo de la comunidad y de las empresas prestadoras de servicios turísticos para ampliar las labores de localización.

Por otro lado, piden mayor apoyo de las autoridades y organismos de socorro, ya que aseguran que estos no cuentan con los elementos necesarios para realizar la búsqueda a profundidad. Señalan que quienes están arriesgando su vida en las labores de búsqueda son los campesinos de la zona, que, con gafas de natación, que usualmente se utilizan en las piscinas, entran al río con la esperanza de hallarla.

“Hoy son cinco personas voluntarias de la Defensa Civil que están realizando la búsqueda, pero ellos no cuentan con el equipo necesario para hacer el rescate, pues allá hay unas cascadas, eso está lleno de cascadas y realmente no han podido ingresar ellos directamente a la zona donde, digamos, puede estar hecho. Mi esposo me comenta que sobre la 1:30 de la tarde de ayer llegaron cuatro bomberos de La Macarena”, afirmó Laura Torres, cuñada de Judi Alexandra Castellanos.

Además, indican que, tras el accidente de la joven, la empresa con la que contrataron el paquete turístico no tuvo una reacción oportuna para comunicarse con las entidades de socorro.

“El llamado a bomberos se ha realizado desde el día de ayer por parte de la familia, claramente porque la empresa EcoTrips, con la que ellos adquirieron ese paquete turístico, no brindaron un llamado oportuno a los organismos de socorro. Realmente yo me enteré de la situación sobre la 1:00 de la tarde, llamé a la Defensa Civil, llamé a Bomberos y ellos no tenían conocimiento del caso. Los únicos que llegaron fue la Defensa Civil. En las últimas horas llegaron los Bomberos, sin embargo, lo único que hicieron fue tomar una foto con un dron y se fueron. La familia se encontraba devastada porque no hay una ayuda asistida, no hay las herramientas, ni equipos necesarios para que se haga una búsqueda eficiente”, añadió Torres.

La Defensa Civil realiza las labores de búsqueda

Desde que familiares reportaron la desaparición de Yudi Alexandra Castellanos Solano, de 21 años, miembros de la Defensa Civil del Meta llegaron al lugar y comenzaron las labores de búsqueda y rescate, la cual ha sido compleja debido a las condiciones del terreno.

“Ya llevamos 48 horas hoy martes, vamos a iniciar el tercer día de búsqueda y rescate de esta joven de 21 años, tunjana, quien estaba de paseo familiar en las aguas de Caño Canoa, ese es un caño que le llaman Salto de Canoa, es un sitio turístico, ella estaba en compañía del guía turístico y cuando ella se cae a las aguas del Caño Canoa este guía la trata de rescatar, pero la fuerte corriente de este caño se la quita de los brazos. Esperamos que hoy, con la ayuda de cinco bomberos que ingresaron al área, iniciar el barrido en zonas que prácticamente la tenemos ya caracterizadas en la búsqueda. Hay que señalar que la búsqueda se ha dificultado y la situación se vuelto compleja porque el terreno es bastante boscoso”, indicó el coronel Jorge Díaz, comandante de la Defensa Civil del Meta.

Hoy continúan los trabajos de búsqueda de Yudi Alexandra por parte de los organismos de socorro quienes esperan encontrarla.

“Esperamos hoy poder hallar a esta joven que está desaparecida desde el pasado domingo y vamos a sobrevolar la zona con un dron, también tenemos un potrillo, que es una canoa con un bote con un motor que nos ha facilitado la comunidad allá en la zona, sin embargo, también tenemos 10 guías en la región que se sumaron a esta operación de búsqueda. Por otro lado, va a entrar un grupo especial de rescate acuático con bote inflable”, agregó Díaz.

Por último, el comandante de la Defensa Civil le hace un llamado a la familia de la joven boyacense para que confíe en la labor que realizan los socorristas.

“Entendemos la angustia de la familia quien está allá en el sitio y que con el paso del tiempo se ha desesperado por que no aparece esta esta joven, sin embargo, pues le tenemos que decir que tengan paciencia para poder realmente cumplir con esta labor de operación de búsqueda”, dijo.