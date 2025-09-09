Lotería de Cundinamarca: resultados del 8 de septiembre de 2025

Imagen de referencia y logo de la Loteria de Cundinamarca. Fotos: Getty Images / X @LotCundinamarca

La Lotería de Cundinamarca se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘lunes millonario’, o con su lema “los lunes, hágase rico”.

Resultados Lotería de Cundinamarca HOY 8 de septiembre

Este lunes 8 de septiembre de 2025 se jugó la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de 6.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es: xxxx de la serie xxx.

Vea los resultados de los otros premios de la Lotería de Cundinamarca aquí:

¿Qué premios entrega la Lotería de Cundinamarca? Lista completa

Las personas que deseen participar en la lotería de Cundinamarca tendrán diversas posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Premio mayor: 6.000′000.000

6.000′000.000 Un (1) Mega Seco ‘El Tunjo de Oro’: $ 300′000.000 pesos.

$ 300′000.000 pesos. Un (1) Seco ‘La Guaca Secreta’: $ 100′000.000 pesos.

100′000.000 pesos. Cinco (5) Secos de 20 millones con serie: $ 6.666.667 pesos.

$ 6.666.667 pesos. Quince (15) Secos de 10 millones con serie: $ 10′000.000

¿Qué gana si su número se aproxima?

Última Premio Mayor: $60.000 pesos.

$60.000 pesos. Dos primeras del Mayor: $500.000 pesos.

$500.000 pesos. Dos últimas del Mayor: $500.000 pesos.

$500.000 pesos. Tres primeras cifras del Mayor: $4.000.000 pesos.

$4.000.000 pesos. Dos primeras y última del Mayor: $4.000.000 pesos.

$4.000.000 pesos. Tres últimas cifras del Mayor: $4.000.000 pesos.

$4.000.000 pesos. Premio Mayor en cualquier orden: $6.000.000 pesos.

Las personas podrán conocer el valor de los premios por medio del simulador de premios haciendo clic AQUÍ, allí podrá verificar el valor del premio antes y después del porcentaje de la retención de la fuente que corresponde al 20 %, esto se aplica a premios mayores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), es decir, 2.259.120 pesos.

¿Cómo jugar la lotería de Cundinamarca? Paso a paso y link

La Lotería de Cundinamarca es conocida por ser la más antigua de Colombia, fundada hace 212 años y teniendo su primer sorteo en 1.894 bajo el nombre de la Lotería Popular de Cundinamarca. Desde su inicio fue parte de la Beneficencia del Departamento y el producto de sus utilidades se destinó a obras de asistencia social.

El paso a paso para comprar la Lotería de Cundinamarca es el siguiente:

Puede ingresar a la página de la lotería haciendo clic aquí.

Eligiendo una de las modalidades Paga Todo Virtual, LotiColombia y Lottired.

Regístrese si aún no tiene cuenta o ingrese con sus credenciales.

En el menú superior haga clic en ‘Jugar’.

Allí se desplegará un nuevo menú con las opciones de lotería que puede jugar en línea: Medellín, Boyacá, Cruz Roja, Santander, Tolima, Risaralda, Cundinamarca, Valle, Bogotá y más.

Seleccione la de su interés con la opción ‘Jugar ahora’.

Acá tendrá dos alternativas de juego: Al azar , es decir que se elegirán números sistemáticamente o escogiendo sus números de la suerte.

, es decir que se elegirán números sistemáticamente o de la suerte. Deberá elegir la cantidad de fracciones, su número y listo. Realizar el pago a través de PSE y esperar el resultado millonario.

¿Cuál es el plazo máximo para reclamar el premio? Evite perderlo

Los ciudadanos que hayan participado en alguno de los formatos de sorteo de la lotería de Cundinamarca y fue beneficiario de uno de los premios, tendrá un plazo máximo de 30 días desde el día en el que se realizó el sorteo.

Adicionalmente, deberá presentar el billete de lotería que adquirió para participar y este no puede estar maltratado, con alteraciones o algún tipo de rayón, además de su correspondiente documento de identidad.