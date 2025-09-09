Lotería del Tolima: resultados del 8 de septiembre del 2025

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche, al mismo tiempo que la Lotería de Cundinamarca, de allí que este día sea catalogado como el ‘lunes millonario’. Es importante destacar que cuando se presenta un lunes festivo, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes.

Resultados Lotería del Tolima HOY 8 de septiembre

Este lunes 8 de septiembre de 2025 se jugó la Lotería del Tolima por un premio mayor de 3.500 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es: xxxx de la serie xx.

Vea los resultados de la Lotería del Tolima aquí:

En total son más de 9.600 millones de pesos en premios, vea los resultados de la Lotería del Tolima aquí:

La Lotería del Tolima nació en 1925 tras ordenanza de su gobierno departamental, cuyo fin era construir una nueva renta destinada en su totalidad a la asistencia pública. Algunos puntos para destacar de esta lotería son su tradición para la identidad tolimense, el aporte al sector salud y su precio asequible.

El billete de la Lotería del Tolima tiene un costo de tres fracciones a $12.000 y a $4.000 la fracción. Puede obtenerlo por medio de tres diferentes modalidades de venta. Estas son:

Loteros y distribuidores: La Lotería del Tolima se comercializa en todos los departamentos de Colombia, a través de diferentes empresas distribuidoras que se encargan de venderla a través de más de 10 mil loteros en el país. Puntos de venta Efecty, Puntos de venta Gelsa en Bogotá y Codesa en Cali.

La Lotería del Tolima se comercializa en todos los departamentos de Colombia, a través de diferentes empresas distribuidoras que se encargan de venderla a través de más de 10 mil loteros en el país. Puntos de venta Efecty, Puntos de venta Gelsa en Bogotá y Codesa en Cali. Puntos de venta: La Lotería del Tolima se comercializa en todo el territorio nacional a través de las empresas de chance legal en Colombia. Puede acercarse a cualquier punto de chance y allí pedir su número a través de billete electrónico y en muchos casos de billetes físicos. Para el caso del Tolima el concesionario autorizado para las apuestas permanentes en forma legal es Seapto S.A. a través de los puntos Gana Gana.

¿Cómo jugar la Lotería del Tolima por internet?

La Lotería del Tolima es distribuida en toda Colombia en forma virtual. Compre por internet desde la comodidad o de cualquier lugar donde pueda ingresar a los portales web de Loticolombia y Lottive.

Puede ingresar a la página de la lotería haciendo clic aquí.

Eligiendo una de las modalidades LottiColombia y LottiVé.

Regístrese si aún no tiene cuenta o ingrese con sus credenciales.

Busque la Lotería del Tolima y haga clic en ‘Jugar ahora’.

Acá tendrá dos alternativas de juego: Al azar , es decir, que se elegirán números sistemáticamente o escogiendo sus números de la suerte.

, es decir, que se elegirán números sistemáticamente o de la suerte. Deberá elegir la cantidad de fracciones, su número y listo. Realizar el pago a través de PSE y esperar el resultado millonario.

¿Qué premios entrega la Lotería del Tolima?

Las personas que deseen participar en la Lotería del Tolima tendrán diversas posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Premio Mayor: 3.000′000.000 pesos.

3.000′000.000 pesos. El carro de mis Sueños: 150′000.000 pesos.

150′000.000 pesos. La casa de mis Sueños: 150′000.000 pesos.

150′000.000 pesos. Secos Extrapijao: 100’000.000 pesos.

100’000.000 pesos. Secos Megafortuna: 50’000.000 pesos.

50’000.000 pesos. Secos Lotto Millonario: 8’000.000 pesos.

8’000.000 pesos. Secos de Oro: 10’000.000 pesos.

10’000.000 pesos. Quincenazo de la Tolima: 24’000.000 pesos.

¿Qué puede ganar con números cercanos?

Última Premio Mayor: 28.915 pesos.

28.915 pesos. Dos primeras del Mayor: 759.036 pesos.

759.036 pesos. Dos últimas del Mayor: 759.036 pesos.

759.036 pesos. Tres primeras cifras del Mayor: 8’000.000 pesos.

8’000.000 pesos. Dos primeras y última del Mayor: 2’430.000 pesos.

2’430.000 pesos. Tres últimas cifras del Mayor: 8’000.000 pesos.

8’000.000 pesos. Premio Mayor en cualquier orden: 10’210.843 pesos.

Las personas podrán conocer el valor de los premios por medio del simulador de premios haciendo clic AQUÍ, allí podrá verificar el valor del premio antes y después del porcentaje de la retención de la fuente que corresponde al 20 %, esto se aplica a premios mayores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT).