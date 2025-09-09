Murió el reconocido periodista Jorge Humberto Klee en Barranquilla

Barranquilla

La mañana de este martes 9 de septiembre se confirmó el fallecimiento del destacado periodista Jorge Humberto Klee, reconocido por su papel en la creación de la facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe y expresidente de la Asociación de periodistas Deportivos del Atlántico- Acord.

Desde el gremio resaltaron su labor como formador de periodistas en el Caribe y su aporte al cubrimiento de boxeo en la región, como miembro del directorio de la Asociación Mundial de Boxeo.

Klee, quien tenía más de 60 años en el oficio, murió a sus 87 años.

Nació en Barranquilla, en 1937 y se consolidó también como un referente de la radio en el Caribe.

Cabe mencionar que, su esposa, Cielo Reales de Klee, falleció en julio de 2024.

“Lamentamos informar la muerte de nuestro socio emérito y expresidente Jorge Humberto Klee, gran maestro del periodismo deportivo, en especial del Boxeo y formador de muchas generaciones de comunicadores. En la foto, al lado de su esposa Cielo, quien falleció el año pasado QEDP”, expresaron desde Acord.