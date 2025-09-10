Aerolíneas aumentan operación en ruta Bogotá - Villavicencio por cierre de la vía al Llano

Debido a la situación que se vive en la carretera que comunica a Bogotá con Villavicencio, la cual permanece con cierre total desde el pasado domingo, 7 de septiembre, Avianca informó que “en los 21 vuelos semanales que ofrece a esa ciudad, por medio de un acuerdo con Clic Air, la aerolínea ha implementado un aumento del 52% en su capacidad, entre el 9 y el 15 de septiembre, que representa 1.540 asientos adicionales durante este periodo, por medio de la operación en Airbus A320”.

SATENA, por su parte, informó que dispuso de vuelos adicionales en la ruta Bogotá–Villavicencio–Bogotá, sumados a los nueve que actualmente opera, garantizando así la continuidad de la conectividad aérea.

La aerolínea señaló que “dispondrá de vuelos adicionales los días 10, 11 y 12 de septiembre para atender la contingencia”.

Los horarios adicionales programados son los siguientes:

10 de septiembre:

Bogotá - Villavicencio: 7:20 pm

Villavicencio - Bogotá: 8:36 pm

11 de septiembre:

Bogotá - Villavicencio: 7:40 pm

Villavicencio - Bogotá: 8:56 pm

12 de septiembre:

Bogotá - Villavicencio: 7:40 pm

Villavicencio - Bogotá: 8:56 pm

Un punto muy importante expuesto por SATENA es que no incrementará las tarifas en la ruta Bogotá–Villavicencio–Bogotá.

Desde Latam Airlines Colombia se recordó que, aunque no vuela a Villavicencio, sí mantiene su operación para conectar con Yopal y que ante la contingencia que se registra con la vía entre Bogotá y la capital del Meta, se definió “una tarifa máxima de $287.900 por trayecto (sin incluir impuestos), que corresponde a $365.300 al incluir tasas e impuestos. Esta tarifa estará vigente hasta el 14 de septiembre, de manera inicial”.