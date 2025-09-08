Hay cierre total en la vía Bogotá – Villavicencio por deslizamiento

Desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se informó que debido a un deslizamiento de material ocurrido en el kilómetro 18, sector de Chipaque, de la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio, se registra cierre total de la calzada, agregando que “no se cuenta con una fecha estimada de reapertura del corredor”.

Se recomendó como ruta alterna la Transversal del Sisga, la cual presenta restricción de carga para vehículos superiores a 16 toneladas y que en los recientes meses ha registrado algunos inconvenientes en su recorrido.

Desde Coviandina se informó que su personal se encuentra realizando labores para dar apertura a la vía lo más pronto posible; se dejó claro que la remoción de escombros y material se realizarán siempre y cuando las condiciones de seguridad y del clima lo permitan.

Desde la ANI se confirmó que “para la atención de la emergencia, el Concesionario dispone de la siguiente maquinaria y equipos: 14 volquetas en operación y 4 adicionales en camino, 3 retroexcavadoras, 1 cargador, con otro en traslado hacia el ZODME y 2 minicargadores”.

En cuanto al avance de los trabajos que iniciaron desde este domingo, 7 de septiembre, se aseguró que “se han retirado aproximadamente 800 m³ de material, los cuales fueron depositados en el ZODME K34 El Tablón. Se estima un volumen total de arrastre cercano a los 100.000 m³ que podría comprometer el sitio”.

Finalmente, desde Coviandina se recomendó a todos los usuarios de la vía que se abstengan de ir hasta el punto del deslizamiento y que atiendan todas las indicaciones por parte de las autoridades con el fin de garantizar su seguridad.