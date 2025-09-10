Álex Char y Eduardo Verano buscan manejar la operación de Air-e en el Atlántico

En las últimas horas, se conoció el detalle de una carta firmada por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, en la que le solicitaron al presidente de la República, Gustavo Petro, la escisión de la empresa de energía Air-e, actualmente intervenida y la entrega de su operación regional a las autoridades locales.

En el documento, pidieron el respaldo de Presidencia para su propuesta, que busca desvincular al departamento del Atlántico de la estructura operativa actual de Air-e para ser asumida por el territorio.

Adicionalmente, plantearon la posibilidad de crear un nuevo operador de red eléctrica, con capacidad técnica y financiera, que asuma la prestación del servicio bajo estándares modernos de eficiencia, cobertura, equidad y transparencia, respondiendo a las necesidades de la población.

“La escisión de la prestación del servicio de energía eléctrica, desvinculando al Distrito de Barranquilla y al Departamento del Atlántico, de la estructura operativa actual de Air-e y asumiendo desde el nivel territorial la creación de un nuevo-operador de red eléctrica, permitiría implementar un modelo de gestión eficaz y transparente mediante la inversión directa en infraestructura, modernización de redes, reducción de pérdidas técnicas y no técnicas”, se lee en la carta.

Entre las motivaciones de la propuesta, los mandatarios mencionaron que, aunque la intervención buscó corregir falencias estructurales, lejos de mejorar, “el panorama se ha agravado”.

“Lejos de mejorar, el panorama se ha agravado, en referencia al deterioro del servicio que hoy persiste en la Costa Caribe, y en especial en los municipios y el Distrito Especial de Barranquilla, donde opera Air-e bajo intervención estatal”, explicaron.

Finalmente, ambos mandatarios le pidieron al Presidente Petro priorizar la evaluación de la solicitud en una mesa técnica interinstitucional en la que participen entidades del Gobierno Nacional como el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en articulación con las autoridades departamentales, distritales y municipales.