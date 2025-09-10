Christian López, el hombre con más Récord Guinness curiosos: subir y bajar escaleras durante 24 horas

Christian López, el hombre que tiene más Récord Guinness absurdos, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y dio detalles de las pruebas que ha hecho como parte de un reto de superación personal y amor al deporte.

López ha logrado el reto de correr 1.000 metros hacia atrás, correr 50 metros con los ojos vendados sin desviarse de su camino, trotar 100 metros con tacones y subir 41 veces en una hora el torreón del Alcázar de Toledo.

Según contó, al darse cuenta de que “había una base de datos de más de 47.000 títulos” y así decidió que podía batir récords de diversos tipos.

En el 2017, cumplió su primer reto que consistía en subir la mayor cantidad de escaleras posible en una hora. “No fue nada fácil”, dijo.

Además, contó que su día a día es lleno de gente que lo mira “con cara de espanto” y le preguntan “con qué locura va a hacer ahora”, pero aclara que siempre lo ven desde la admiración.

¿Cuál es la prueba que más recuerda?

Según contó, el reto más especial “ha sido el de estar 24 horas sin parar de subir y bajar escaleras”.

Aunque asegura que le costó mucho lograrlo, “tenía a sus padres, a sus familiares y amigos, en cada parte de las escaleras.

“Fue muy especial porque hacer un reto de esto con la compañía que necesitaba fue muy lindo”, dijo.

Finalmente, aclaró que este cumplimiento de récords es un hobbie, “esto no tiene una recompensa económica, es más una prueba de superación propia, por amor al deporte, para inspirar a la gente a que se pueden realizar cosas inimaginables”, dijo, mientras detallaba que es profesor y hace charlas motivacionales en España.