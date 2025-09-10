“Colombia tendrá que mantener su prohibición total de glifosato”: MinJusticia

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, advirtió que la propuesta del presidente Gustavo Petro de volver a la utilización del glifosato para la lucha contra el narcotráfico enfrenta fuertes limitaciones constitucionales y legales.

“El presidente de la República planteó esta semana la posibilidad de volver a la utilización del glifosato. Lo primero que tengo que anotar es que, dadas las limitaciones constitucionales que ya ha dado la Corte Constitucional y que surge de la teoría de los derechos fundamentales, es un camino por recorrer supremamente difícil”, señaló Montealegre.

El jefe de la cartera de Justicia aclaró que, de llegar a reanudarse, el glifosato no podría convertirse en una política generalizada. Según explicó, su uso solo sería posible de manera excepcional, con mecanismos que reduzcan de forma sensible el daño ambiental y a la salud.

Montealegre recalcó, además, que existen serias alertas científicas sobre el impacto del químico:

“La utilización de la aspersión tiene evidencia científica de que es cancerígena. Y en virtud de un derecho, que yo podría decir que es un principio constitucional también, que rige las políticas públicas frente a la prevención de daños, frente al principio de precaución, así no exista certeza de que produce el daño a la vida, la sola probabilidad de riesgo impide la utilización del glifosato”, enfatizó.

El ministro añadió que, en este escenario, “por ahora, Colombia tendrá que mantener su prohibición total del glifosato y solo en circunstancias extraordinarias, cuando se cumplan estos principios, podría darse un giro radical en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en la utilización del glifosato”.

