Familia de Jorge E. Gaitán rechaza resolución que reconoce al Clan del Golfo como Ejército Gaitanista

La Presidencia de la República expidió la Resolución 294 del 5 de septiembre de 2025, en la que clasifica al Clan del Golfo como Grupo Armado Organizado (GAO) y, además, le reconoce el nombre con el que esta organización ilegal busca identificarse: Ejército Gaitanista de Colombia.

La decisión generó rechazo inmediato por parte de la familia del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, que considera la medida una agresión al legado político y social que dejó.

“La familia Gaitán rechaza con firmeza y profundo dolor la autodenominación utilizada por el Clan del Golfo, como un intento de apropiarse del gaitanismo, un legado que pertenece al pueblo colombiano y que representa la justicia social, la democracia y la dignidad”, expresaron en un comunicado.

Según la familia, permitir que un grupo armado ilegal se presente como “gaitanista” es una ofensa a la memoria de quienes entregaron su vida a esa causa. Enfatizaron que el gaitanismo nunca será sinónimo de violencia ni podrá relacionarse con estructuras que ejercen el terror.

En su declaración, también instaron al Gobierno y a las instituciones a ser “respetuosos, cuidadosos y firmes en la terminología que utilizan al referirse a los grupos al margen de la ley”, evitando que se deshonre la memoria de líderes y movimientos sociales.

Le puede interesar: Gobierno reconoce al Clan del Golfo como grupo armado: será llamado Ejército Gaitanista de Colombia

Por último, pidieron a los integrantes de la delegación gubernamental que participa en los diálogos con el Clan del Golfo que exijan a esa organización retirar la palabra “gaitanista” de su nombre.