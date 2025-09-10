Internacional

FBI afirmó que detuvo al sospechoso de asesinar a Charlie Kirk

El activista político, aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado tras ser víctima de un disparo en el cuello mientras daba una charla en una universidad.

Charlie Kirk. Foto: Nordin Catic/Getty Images for The Cambridge Union

Charlie Kirk. Foto: Nordin Catic/Getty Images for The Cambridge Union

El FBI detuvo este miércoles, 10 de septiembre, a la persona sospechosa de asesinar de un disparo en el cuello al activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario del estado de Utah, según informó el director de la agencia, Kash Patel.

El sujeto detrás del terrible tiroteo de hoy que se cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Agradecemos a las autoridades locales y estatales de Utah su colaboración con el FBI. Les mantendremos informados en cuanto nos sea posible”, escribió Patel en su perfil en la red social X.

