Fiscalía imputó cargos al almirante (r) Guillermo Barrera por presunto montaje contra Arango Bacci

El almirante en retiro Guillermo Enrique Barrera Hurtado, quien fue comandante de la Armada Nacional en 2007, durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en un montaje judicial contra el también almirante (r) Gabriel Ernesto Arango Bacci.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le imputó los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público agravado, ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.

El almirante en retiro no se presentó a la diligencia por dificultades en su estado de salud; sin embargo, su abogado defensor, el reconocido penalista Jaime Lombana, acudió en su representación y no aceptó los cargos, declarándose, a nombre de su cliente, inocente de los delitos imputados por la Fiscalía.

Según la investigación, Barrera Hurtado habría presentado documentos con datos falsos que perjudicaron a Arango Bacci y llevaron a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia a tomar decisiones equivocadas en su contra.

“Al momento de la comisión de la conducta, contaba el señor almirante Barrera con la capacidad de comprender y de comprender sus actos, la ilicitud de sus actos y determinarse conforme a esa comprensión. Además, tenía la competencia, el conocimiento para poder dar una respuesta ajustada a derecho a la Fiscalía. Sin embargo, optó por hacerlo en sentido contrario”, señaló la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que tiene el caso.

El proceso penal contra Barrera Hurtado surgió tras una compulsa de copias realizada por el Tribunal Superior Militar, que revisó el caso por narcotráfico en el que había sido procesado Arango Bacci y concluyó que fue víctima de un montaje.

El fallo judicial absolvió al almirante y determinó que nunca tuvo vínculos con organizaciones ilegales.

Tras esa decisión, el Consejo de Estado también falló a favor de Arango Bacci en el proceso de reparación directa contra el Estado y la Fiscalía. Sin embargo, el oficial retirado reiteró que lo más importante para él no era el dinero, sino limpiar su nombre: “No me importa la parte económica, siempre lo he dicho. Aquí lo importante es la dignidad y la honra de la persona”, manifestó entonces.

Guillermo Enrique Barrera Hurtado ingresó a la Armada en la década de 1970 y alcanzó el grado de vicealmirante en 2003. A lo largo de su carrera, comandó embarcaciones como el ARC Boyacá, el ARC Santander, el ARC Caldas, la fragata Almirante Padilla, el ARC Gorgona y el ARC Capitán Fritz, además de dirigir la Fuerza Naval del Caribe.