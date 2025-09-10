Gobierno expone medidas para garantizar el servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe

Ante la situación que está afrontando la empresa Air – e, que es la encargada de suministrar el servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe del país, el Ministerio de Minas y Energía junto con la Superintendencia de Servicios Públicos realizó este martes, 9 de septiembre, una reunión en la que se expuso las medidas sobre las cuales se espera avanzar para garantizar el servicio en esa región del país.

Entre las medidas, el MinEnergía expuso:

Contratación directa de energía para proteger a los usuarios y estabilizar las tarifas.

Subasta pública de las obras del mercado de energía de Air-e, garantizando transparencia y mayor confiabilidad.

Estructurar la construcción de una solución empresarial para el saneamiento financiero de Air-e.

Diálogo con la banca y el sector privado para generar un respaldo financiero.

Definir una agenda regulatoria con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG

Seguido a esto, el ministro Edwin Palma, aseguró que “Air-e no regresará a los antiguos dueños, y mucho menos serán los colombianos quienes paguen las deudas que ellos dejaron. Con decisión política y responsabilidad social, estamos construyendo una salida real y justa para millones de usuarios”.

Finalmente, la SuperServicios reiteró que se harán mesas de trabajo semanales para revisar el avance de las medidas en mención y tomar otras decisiones requeridas en medio del panorama que se vive con la empresa Air – e.