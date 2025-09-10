Hospital Serena del Mar recibe certificación internacional por su moderno modelo de atención

Colombia

En un hito para la salud del Caribe colombiano, el Hospital Serena del Mar, operado por la Fundación Santa Fe de Bogotá, fue reconocido con la Certificación Plata en Excelencia en Atención Centrada en la Persona. Esta certificación la entrega Planetree International, una organización sin ánimo de lucro con más de 40 años de liderazgo global en el impulso de modelos de atención humanizada.

Este importante reconocimiento respalda el compromiso del Hospital Serena del Mar con una atención que va más allá del tratamiento clínico: se enfoca en el bienestar emocional, físico y social del paciente, al mismo tiempo que fortalece la participación de las familias, cuidadores y del personal de la salud.

La certificación pone al hospital cartagenero en el radar de instituciones de salud de clase mundial, destacándose como un referente en la transformación de la experiencia del cuidado.

“Desde nuestra apertura en 2021, hemos trabajado con una visión clara: transformar la experiencia de salud en Cartagena y la región Caribe, donde pacientes, familias, cuidadores y colaboradores son parte esencial de nuestro servicio”, afirmó Olga Lucía Méndez, directora del hospital.

¿Qué reconoce Planetree con esta certificación?

La Certificación Plata de Planetree destaca avances significativos del hospital en cinco pilares esenciales de la atención centrada en la persona:

Relaciones empáticas y respetuosas entre pacientes, familias y colaboradores. Participación activa de las familias en el proceso de atención. Espacios físicos diseñados para el bienestar y la recuperación del paciente. Apoyo permanente al equipo humano que hace posible el cuidado. Extensión del servicio más allá del hospital, con impacto directo en la comunidad.

Un modelo de salud con sello Caribe

La Certificación Plata consolida al Hospital Serena del Mar como un referente en la región, con un modelo de atención que no solo responde a las necesidades médicas, sino que también prioriza la experiencia humana del cuidado. Una apuesta por transformar la salud desde la confianza, la empatía y la dignidad.