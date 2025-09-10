Iniciaron los estudios para el proyecto de restauración del Canal del Dique

Barranquilla

Este 8 de septiembre iniciaron los estudios ambientales previos para la obtención de la licencia del proyecto para las obras de restauración del Canal del Dique.

La etapa tendrá una duración de 14 meses y una inversión de $64 mil millones de pesos para materializar la iniciativa, que busca mitigar los riesgos de inundación en el sur del Atlántico.

Desde Sacyr, la empresa a cargo del proyecto, confirmaron que, el tiempo entre los estudios y los trabajos sería de 4 años, contemplados dentro del plazo de la concesión que realizará el dragado en el cuerpo hídrico.

El total del plazo de la concesión es por 15 años.

En lo que tiene que ver con el proyecto, este cubrirá 435.000 hectáreas, llegando hasta la bahía de Cartagena.

Además de reducir el impacto del caudal del Canal, que ha generado emergencias en las zonas costeras, la iniciativa tiene el objetivo de mantener la navegabilidad e implementar un sistema de esclusas y compuertas, para evitar la entrada de grandes cantidades de sedimentos.