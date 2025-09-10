Las autoridades capturan a un hombre acusado de prenderle fuego a una mujer en Manizales

Manizales

La policía capturó a quien sería, al parecer, compañero sentimental de una mujer y que todo parecería indicar que le prendió fuego en una residencia en zona céntrica de Manizales.

El hombre fue señalado como presunto responsable de feminicidio agravado, puesto que la víctima falleció a causa de las graves quemaduras sufridas en su cuerpo.

El coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, indicó que “rechazamos todo acto de violencia contra la mujer y cualquier forma de vulneración a sus derechos. Este resultado es producto del trabajo articulado de nuestros hombres y mujeres policías con la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió avanzar, favorablemente, en la judicialización del responsable”.

La captura del acusado

Desde la Seccional de Investigación Criminal - SIJIN, de la Policía Metropolitana de Manizales, logró materializar la captura de un hombre de 37 años, conocido como ‘José’, y quien hoy es sindicado por el delito de feminicidio agravado.

Este arresto se produce en el marco de las investigaciones para esclarecer el trágico crimen ocurrido el pasado 12 de agosto en el sector de La Galería, donde La víctima, madre de dos niños, falleció a causa de graves quemaduras sufridas en diferentes partes de su cuerpo.

Prontuario judicial del capturado

El capturado posee un historial judicial con tres sentencias condenatorias por hurto y seis anotaciones como indiciado por delitos como hurto, hurto calificado y agravado, lesiones personales y falsedad personal,

Este hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por los hechos investigados.