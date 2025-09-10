NASA dijo que descubrió posibles signos de vida en el pasado en Marte

La NASA afirmó este miércoles 10 de septiembre que ha descubierto posibles signos de vida en el pasado en Marte, en una muestra de roca recopilada por el róver Perseverance en el planeta rojo.

“Es una especie de señal, una especie de señal residual. No es vida en sí misma, y ciertamente podría haber sido de vida antigua. Y eso habría sido algo que estuvo allí hace miles de millones de años”, agregó la doctora, mostrando una fotografía de los supuestos signos de vida en Marte.

