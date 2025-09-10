¿Quién es el nuevo hombre más rico del mundo? Elon Musk superado tras éxito de Oracle en la Bolsa

El Índice de Multimillonarios de la revista Bloomberg reveló este 10 de septiembre que el empresario Larry Ellison se convirtió en la persona más rica del mundo tras la subida en Wall Street del valor de las acciones de Oracle.

Con esto, Ellison le arrebató el título a Elon Musk, el empresario, inversor y multimillonario sudafricano de 54 años que fundó y dirige empresas como SpaceX y Tesla, entre otras.

¿Por qué Larry Ellison es el hombre más rico del mundo?

Larry Ellison, quien tiene 81 años, fue el cofundador del gigante tecnológico Oracle, una empresa que, entre otras cosas, ofrece un servicio de gestión de bases de datos relacionales, Oracle Database. Este sistema permite a las grandes empresas almacenar, gestionar y procesar enormes volúmenes de información de forma segura y eficiente.

La fortuna de Ellison, quien hoy en día es el presidente y director de tecnología de Oracle, se disparó a 101.000 millones de dólares a las 10:10 de Nueva York. Esto ocurrió un día después de que Oracle anunciara la adjudicación de varios contratos multimillonarios en su último trimestre.

Este aumento elevó la fortuna de Ellison a 393.000 millones de dólares, con lo que superó a Elon Musk, quien hoy en día tiene una fortuna de 385.000 millones de dólares y lleva casi un año liderando la lista de Bloomberg.

¿Cuál es el top 10 de personas más ricas del mundo?

Según la revista Bloomberg, el listado de las 10 personas más ricas del mundo en este momento es el siguiente:

Elon Musk Larry Ellison Mark Zuckerberg Jeff Bezos Larry Page Sergey Brin Steve Ballmer Bernard Arnault Jensen Huang Warren Buffett

La publicación aclara en su página web oficial su Índice de Multimillonarios es una clasificación de las personas más ricas del mundo que se mide a diario.

También advierte que los detalles de los cálculos se proporcionan en el análisis del patrimonio neto en la página de perfil de cada multimillonario, cuyas cifras son actualizadas al cierre de cada jornada bursátil en Nueva York.

¿Quién es el más rico del mundo según Forbes?

Es preciso aclarar que, de acuerdo con la lista de la revista Forbes que se actualiza en tiempo real –y por eso presenta algunas variaciones–, Elon Musk sigue siendo la persona más rica del mundo.

Forbes señala que Musk registra una fortuna de 440.000 millones de dólares. En segundo lugar, se encuentra Ellison, cuyo capital es de 406.300 millones de dólares.

