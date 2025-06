Donald Trump insinúa que podría reconciliarse con Elon Musk aunque no está entre sus prioridades

Donald Trump y Elon Musk. Foto: ALEX WROBLEWSKI, ALLISON ROBBERT/AFP via Getty Images. / ALEX WROBLEWSKI

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio a entender que estaría dispuesto a reconciliarse con el magnate Elon Musk tras la agria ruptura pública entre ambos la semana pasada, aunque dijo que el acercamiento con el multimillonario no está entre sus prioridades inmediatas.

Preguntado sobre la posibilidad de una conversación con Musk en el podcast de la columnista Miranda Devine, Trump respondió: “supongo que podría, pero, ya sabes, tenemos que enderezar el país, y mi única función ahora es que este país vuelva a un nivel superior al que ha tenido nunca”.

La entrevista fue grabada el pasado lunes, pero fue publicada este miércoles, mismo día en que Musk ha dicho lamentar “algunas” de sus acusaciones sobre el presidente.

“Las críticas fueron demasiado lejos”, ha escrito el dueño de Tesla y SpaceX en su red social, X.

En su conversación con Devine, Trump insistió en que ya ha pasado página. “No sé cuál es su problema, la verdad. No lo sé. No he pensado mucho en él últimamente”, dijo sobre su otra mano derecha y mayor donante en la campaña electoral que regresó al republicano a la Casa Blanca.

El mandatario agregó que cree que Musk “se siente muy mal” tras la pelea, que comenzó el jueves 5 de junio con las reacciones de Trump al rechazo público del magnate al plan fiscal del republicano, que según estimaciones añadirá más de 2 billones de dólares al déficit público.

El sudafricano ha tachado de “abominación repugnante” al paquete legislativo, aprobado por la Cámara de Representantes y tramitado ahora en el Senado, y agregó que “socava” su labor para detener el despilfarro de fondos federales al frente del polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del que Musk se apartó en mayo.

La disputa en redes sociales fue escalando a lo largo de unos dos días, con amenazas de Trump de suspender los contratos millonarios de Musk con el Gobierno y réplicas del sudafricano, que argumentó que el presidente, al que acusó de estar la lista del pederasta Jeffrey Epstein, no habría ganado las elecciones de 2024 sin su apoyo.

Ahora, Musk parece haber borrado los tuits con las acusaciones a su antiguo aliado, con el que se ha mostrado abierto a restablecer el diálogo.

Mientras, el Tesla rojo que Trump había comprado a Musk como una muestra de respaldo tras los ataques a concesionarios y estaciones de carga de su empresa ya no se encuentra en el estacionamiento de la Casa Blanca.

Funcionarios de Administración se negaron a confirmar si el presidente ha regalado o vendido el auto.

Escuche W Radio en vivo aquí: