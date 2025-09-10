Suspendida la operación de ferrys no autorizados en Salamina, Magdalena

A través de la resolución 3400 del 22 de agosto de 2025, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) impuso una medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de los ferrys que operaban en sectores no autorizados en el municipio de Salamina, Magdalena.

Según la información entregada por la autoridad ambiental, las empresas a las que les fue suspendida las actividades son: Sociedad de Transporte Fluvial de Carga en la Modalidad de Transbordador – TRANSDIER S.A.S. y Servicio y Mantenimiento de Equipos Fluviales y Terrestres del Caribe – FLUTECAR E.A.T.

Esta medida se da luego de las denuncias de la Procuraduría 13 Judicial II Ambiental y Minero Energética y posteriores inspecciones técnicas realizadas por la entidad.