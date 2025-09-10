Actualidad

Vía al Llano estará cerrada por lo menos 72 horas más

Se espera que se habilite un tramo paralelo a la antigua vía al Llano.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que la vía al Llano continuará cerrada por lo menos 72 horas más, mientras el concesionario Coviandina adelanta la adecuación de una variante que funcione como paso transitorio de 600 metros en la antigua vía.

“Este paso provisional funcionará en un solo sentido, por horarios y bajo un estricto plan de manejo de tráfico que diseña la concesión”, dijo Rey.

Entre tanto, el mandatario departamental hizo un llamado al Gobierno para que se tomen medidas urgentes en este corredor.

“Es urgente que el Gobierno Nacional realice las inversiones necesarias en este corredor: no podemos seguirnos exponiendo a que cada lluvia paralice la movilidad y la competitividad del país”, concluyó.

