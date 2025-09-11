Alarma por violencia contra las mujeres en Córdoba: 9 han sido asesinadas en lo que va del año 2025

Alarma por violencia contra las mujeres en Córdoba: nueve han sido asesinadas en lo que va corrido del año. Foto: Colprensa

Montería

Según los datos revelados por organizaciones defensoras de derechos humanos en Córdoba, nueve mujeres han sido asesinadas en lo que va corrido del año 2025.

El último caso se registró en la tarde del pasado 10 de septiembre en zona rural de Ciénaga de Oro, donde una mujer de 28 años fue atacada con arma blanca. El presunto victimario sería su compañero sentimental, quien, según las autoridades, habría actuado en medio de una situación originada por “celos”.

Tras lo expuesto, desde la Fundación Cordoberxia se hizo un llamado a la institucionalidad, con el fin de brindar garantías a esta población en el departamento.

“Rechazamos el incremento y exacerbación de la violencia en contra de las mujeres en el departamento de Córdoba durante el 2025. Hemos venido denunciando los casos, nos preocupa el homicidio, los feminicidios, cifras que asustan y generan inseguridad colectiva y, por supuesto, las agresiones y violencia sexual, que pasa de ser simple estadística de -violencia intrafamiliar-“.

“Por ello, es necesario que la Gobernación de Córdoba lidere un plan de choque para la detección, reducción y llevar ante las autoridades competentes a los victimarios”, agregó.

Mientras, Dary Garnautt, directora de la Alianza ‘Ni a mí, ni a ninguna’, expresó que “lamentamos profundamente estos hechos de violencia contra las mujeres, no tendríamos que estar hoy ante un caso tan atroz como es este feminicidio. Por eso, desde la Alianza Ni a mí, ni a ninguna, seguimos articulando acciones en la búsqueda de la eliminación de todo tipo de violencias contra nosotras las mujeres”.

“La sociedad en general tiene que despertar y unirse en este objetivo, porque esto es responsabilidad de todos y todas; empezando desde las familias, en una reeducación para todos. A las autoridades les pedimos celeridad en las investigaciones para que este caso no quede impune”, puntualizó.

Cabe recordar que, los municipios con reportes lamentables de mujeres asesinadas son Montería (2), San Carlos, Puerto Libertador, San Pelayo, La Apartada, Lorica, Sahagún y Ciénaga de Oro.

Frente al último caso registrado en Ciénaga de Oro, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, a través de la red social X manifestó que “la violencia y la intolerancia no puede arrebatarnos lo más sagrado: la vida. Con profundo dolor lamentamos el feminicidio de la joven cordobesa Angie Polo, en Ciénaga de Oro”.

“A las mujeres de Córdoba les decimos: desde el primer indicio de violencia deben alzar su voz y buscar ayuda, no esperar a que sea demasiado tarde. La Casa Refugio y la Línea Rosa están para acompañarlas y protegerlas”, concluyó.