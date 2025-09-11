Asesinan con arma blanca a una mujer de 28 años en zona rural de Ciénaga de Oro, Córdoba Según las

Asesinan a una joven de 28 años en Ciénaga de Oro, Córdoba. Foto: Colprensa / LUISA GONZÁLEZ( Thot )

Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, confirmó el lamentable hecho registrado en horas de la tarde del pasado 10 de septiembre en zona rural de Ciénaga de Oro, Córdoba, donde una mujer de 28 años murió tras ser atacada brutalmente con arma blanca. El presunto responsable sería su compañero sentimental.

“El lamentable hecho se registró en la vereda El Siglo, donde el victimario llega hasta su lugar de residencia y, al parecer, en un hecho de celos, con un arma blanca le causa diferentes lesiones a esta joven que pierde la vida en el lugar”, informó el coronel Ruiz.

“Posteriormente, esta persona ingiere como especie de veneno y se corta con arma blanca en diferentes partes del cuerpo para causarse la muerte. Gracias a la comunidad, llegamos hasta el sitio y logramos trasladar a esta persona a centro médico para que recibiera asistencia y a la víctima a Medicina Legal”, agregó el uniformado.

Tras el desafortunado suceso, las autoridades hicieron un llamado a resolver los conflictos por las vías del diálogo, teniendo en cuenta que en lo que va corrido del año más de cinco mujeres han sido asesinadas en el departamento de Córdoba.