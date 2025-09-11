Estos son los alcances de la alianza que busca prevenir y detectar el cáncer en Córdoba

Alcances de la alianza “Todos en Red” para la prevención y detección del cáncer en Córdoba. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

La administración departamental informó que el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, firmó un convenio con el Instituto Médico de Alta Tecnología (IMAT) que marcaría un hito en la lucha contra el cáncer en esta sección del país.

Se trataría del programa “Todos en Red”, que buscaría “fortalecer la prevención y detección temprana de los principales tipos de cáncer como mama, cérvix, colon, pulmón, próstata, piel e infantil; ampliar la equidad en el acceso a servicios oncológicos y garantizar que los 30 municipios del departamento se beneficien de esta estrategia”.

“Con una inversión total de $856.870 millones, en los cuales la Gobernación aporta $599.748 millones y el IMAT, $257.121 millones, el programa tendrá una duración de 4 meses y 15 días. Entre las acciones se destacan la formación y capacitación de médicos, enfermeras y docentes, la implementación de campañas de sensibilización en medios de radio y redes sociales, jornadas de prevención en oncología pediátrica y actividades comunitarias para promover hábitos de vida saludables. Además, se desarrollará una red interinstitucional que articule EPS, IPS públicas y privadas, y la Gobernación para eliminar barreras en la ruta oncológica”, informó la administración departamental.

Tras lo expuesto, el gobernador Zuleta precisó que “tener cáncer no es sinónimo de muerte. Si se atiende de manera oportuna, de manera temprana podemos salvar vida; y precisamente de esto se trata este gran convenio donde la Gobernación de Córdoba aporta una parte de los recursos de los impuestos de todos los cordobeses, la Fundación IMAT aporta otros recursos y nos vamos a ir a los 30 municipios del departamento de Córdoba a hacer atención y detención para la prevención del cáncer”.

Según los datos oficiales, cada año en Córdoba se registrarían cerca de 300 casos de cáncer.

“Lo que estamos haciendo es una gran alianza público-privada para salvar vidas de todos los cordobeses. Y tengo que decirlo, los cordobeses están en las mejores manos, porque hoy IMAT no solamente es un referente nacional, sino que es un referente mundial y lo que queremos es tener alianzas para salvar vidas y que los cordobeses estén en las mejores manos”, agregó Zuleta.

Cabe recordar que, el lanzamiento de esta iniciativa se realizó el pasado 10 septiembre en el auditorio Raúl Gómez Jattin del Pueblito Cordobés, “con la presencia de profesionales de la salud, delegados de las secretarías municipales de Salud e invitados especiales. Entre ellos, un grupo de mototaxistas, considerados población vulnerable por su constante exposición a rayos solares, quienes al final del evento recibieron kits de protector solar, como símbolo del carácter preventivo de esta alianza”.

“Aquí tenemos muchachos que no tienen oportunidad de trabajo, que se dedican al mototaxismo, que no los pueden atender porque ellos no saben, no tienen quién los atienda, quién los dirija”, concluyó el gobernador de Córdoba.