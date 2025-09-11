Fiscalía sobre el caso de feminicidio en Manizales: “Él la perseguía, la golpeaba y la amenazaba”

Manizales

Ya fue legalizada la captura del presunto asesino de Angie Tatiana Guevara, mujer que falleció luego de sufrir múltiples quemaduras en su cuerpo. En las audiencias preliminares la Fiscalía aseguró que esta persona amenazaba constantemente a la víctima y no hay equívoco que el hecho se debe calificar como un feminicidio

Este medio tuvo acceso a la audiencia preliminar en este caso donde ya fue legalizada la captura de José Alejandro Aguirre López, quien fue imputado además por el delito de feminicidio agravado.

La Fiscal del caso relató que cuenta con testimonios directos de la familia y de la víctima que señalan que quien roció el alcohol en el colchón de la habitación en la Galería es el señor Aguirre. Además, el ente investigador relató que el imputado amenazaba constantemente a Angie Tatiana aduciendo que si lo dejaba la podía lastimar.

Relato de la fiscalía

“Dentro de este contexto se desarrollan los elementos descriptivos del tipo penal de feminicidio que conducen a determinar en este caso la intención del señor José Alejandro, al rociar el alcohol en el sitio donde también dormitaba la víctima y a su cuerpo y proceder a prenderle fuego era darle muerte por el hecho de ser mujer o por su identidad de género como un acto más de sometimiento”, dijo la fiscal.

Para la fiscal del caso no hay duda de que el hecho se dio con sevicia y por la condición de ser mujer y por esto se tipificó como femicidio agravado.

“El la amenazaba, la golpeaba, incluso, intimidó a la misma familia de la víctima. Siempre decía que ella era de él y le pertenecía”, señaló la fiscal.

La familia de la víctima comentó que desde un principio denunciaron que los hechos eran un feminicidio y lamentaron que algunas autoridades informaron en su momento lo que había sucedido al interior de esa residencia de la Galería era un accidente que los hechos eran un feminicidio y lamentaron que algunas autoridades informaron en su momento lo que había sucedido al interior de esa residencia de la Galería era un accidente.