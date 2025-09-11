Llegan a Cali vehículos blindados Hunter TR-12 para reforzar la seguridad

Cali

Ante los recientes hechos violentos, incluyendo varios atentados con explosivos, Cali recibió cuatro vehículos blindados Hunter TR-12, que fortalecerán la seguridad en la ciudad.

“Es muy importante esta capacidad que ha llegado a la ciudad con los vehículos que van a apoyar a las Fuerzas Antiterroristas Urbanas. Permitirán acciones de prevención, control y, por supuesto, de apoyo a la fiscalía general de la Nación, para seguir trabajando por recuperar la seguridad y tranquilidad de los caleños”, manifestó Jairo García Guerrero, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

En estos vehículos, la Fuerza Pública podrá desplegarse en escenarios urbanos críticos, ya que cuentan con un blindaje que ofrece protección balística contra ataques con armas cortas y largas.

Los Hunter estarán bajo operación de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (AFEAU), integrada por el Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aeroespacial.

“Se trata de una organización bajo los más altos estándares de experiencia en combate urbano, que no solo cuenta con el mejor equipamiento individual, sino que se acompañan con una capacidad especial que son estos vehículos blindados, que les permiten llegar a los sectores más peligrosos, donde no existirá escondite para el terrorismo”, resaltó el coronel Andrés Valencia, oficial de operaciones de la Tercera Brigada del Ejército.

La entrega de estos vehículos hace parte de los compromisos del Gobierno Nacional para prevenir atentados terroristas como el ocurrido el pasado 21 de agosto en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suarez, que cobró la vida de seis personas y dejó más de 70 heridos.